La Gen Z scrive tutto in minuscolo nelle chat

Lo sapevi che se usi le lettere maiuscole nelle chat mostri esattamente la tua età? I giovani della Gen Z, infatti, scrivono tutto in minuscolo. E non finisce qui… Quando scrivi un messaggio in chat controlli la punteggiatura e utilizzi le lettere maiuscole quando sono necessarie? Forse non ne sei consapevole, ma stai dimostrando la tua età. Infatti, la tendenza a essere pignoli e cercare di scrivere correttamente è tipica dei millennial.

La Gen Z, invece, ha completamente abbandonato tutte le regole. I giovani scrivono sempre in minuscolo. Sempre. La Gen Z ha abolito le lettere maiuscole nelle chat Iniziano le frasi con lettere minuscole, scrivono i nomi propri in minuscolo, così come quelli delle città e persino i titoli delle canzoni. Non lo fanno solo nelle chat, ma ovunque: nei loro post sui social network e alcuni persino nelle email di lavor





