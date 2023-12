Ucraina: eliminati 920 militari russi, 33 marinai dispersi

Lo stato maggiore di Kiev ha annunciato che nelle ultime 24 ore sono stati eliminati 920 militari russi, portando le perdite totali delle truppe del Cremlino a oltre 350mila soldati uccisi. Almeno 33 marinai russi risultano dispersi a seguito dell'attacco delle forze armate ucraine alla nave da sbarco.

Il portavoce del raggruppamento delle truppe di Tavria ha dichiarato che dicembre è il mese più difficile per le forze di difesa ucraine, con gli assalti russi a Marinka e Avdiivka e la continua avanzata delle truppe russe





Ucraina, missili nella notte su Kiev: almeno 45 feritiZelensky in Usa trova muro repubblicano, Biden: regalo a Putin (ANSA)

Intanto, senza dare nell’occhio, Meloni manda altre armi all’UcrainaNessuno ne farà un caso: la premier non può dare dispiaceri a Biden, e Salvini, dopo aver radunato a Firenze i più noti putiniani, farà finta di nulla (si abba…

Disincanto dell'Occidente sull'UcrainaEzio Mauro, nel tuo ultimo editoriale su Repubblica hai parlato di disincanto dell’Occidente sull’Ucraina. Andiamo alle origini del disincanto. Stati Uniti ed Europa sono alla vigilia di un anno elettorale, la guerra è impopolare, dunque meno armi e meno soldi. È così? È così e ci sono delle ragioni oggettive che non sono soltanto psicologiche. C’è l’incompiuta della controffensiva lanciata da Zelensky che certo ha bloccato i russi, ma, appunto, è incompiuta. E lo stallo non è neutrale. Congela i rapporti di forza, da sempre squilibrati a favore dell’invasore. Li fotografa. Poi c’è la resistenza di Putin, che nonostante i costi enormi della guerra in termini di vite umane e di risorse mantiene un rapporto con l’opinione pubblica, come confermeranno le elezioni: naturalmente con i metodi che conosciamo, con l’opposizione fuorilegge o in galera, a partire da Navalny

Consiglio supremo difesa: pieno sostegno a Kiev, ricerca pace giusta con alleatiIl Consiglio Supremo di Difesa (CSD) convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato anche la necessità di scongiurare l’allargamento del conflitto in Medio Oriente.

Consiglio Ue, Orban si mette di traverso: “Kiev non ha i requisiti per l’ingresso”Non basta a Viktor Orban lo sblocco di 10,2 miliardi di fondi strutturali che la Commissione europea lo scorso anno aveva congelato a causa del mancato rispetto delle norme sullo Stato di diritto.

Gli aiuti all'Ucraina in sospeso durante le festività natalizieI senatori e deputati americani sono più interessati alle ferie natalizie che all'approvazione degli aiuti finanziari all'Ucraina. La contrarietà dei repubblicani rappresenta un ostacolo per l'approvazione degli aiuti.

