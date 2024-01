Fabbrica scarpe Chanel: il processo artigianale delle ballerine e slingback preferite

Fabbrica scarpe Chanel: sono andata a Parabiago, da Roveda, che produce le scarpe della maison dal 1980, e ho realizzato il sogno di vedere tutto il processo artigianale che dà vita alle mie ballerine e slingback preferite La mia storia d'amore con le scarpe Chanel è cominciata tantissimo tempo fa. Ero ancora all'università quando mi sono imbattuta nella storia di Gabrielle Chanel.

Oltre alla sua genialità e al suo coraggio creativo, mi aveva colpito questa sua volontà di supportare, attraverso i suoi capi, l'emancipazione della donna, finalmente immaginata come persona più che attiva anche fuori dalle mura domestiche. Pensando a questo, per completare i suoi look, Coco diede vita alla scarpa slingback beige e nera, lanciando il concetto della versatilità. «Usciamo la mattina in beige e nero, pranziamo in beige e nero, andiamo a un cocktail party in beige e nero. Si è perfetti dalla mattina alla sera!», spiegò allora. «Con quattro paia di scarpe posso viaggiare per il mondo», diceva orgoglios





Vetrine di Natale 2023: Chanel, Dior, Gucci, Acqua di Parma...Fra le più belle decorazioni È il lusso che risveglia stupore e meraviglia quello delle decorazioni di Natale sponsorizzate dai brand beauty e fashion. Alberi di nuova bellezza, vetrine di Natale 2023, luci tradizionali, esperienze immersive e accoglienti celebrano la stagione delle Feste con scintillio e gioia. 1 - Chanel Wonderland alla Rinascente di Milano La Rinascente di Milano si è trasformata nel meraviglioso mondo di Chanel. La Maison ha inaugurato Wonderland, l'allestimento che fino al 4 gennaio illumina l'intera facciata del palazzo con un manto dorato di luci scintillanti. Mentre sotto i portici basta alzare lo sguardo per vedere le installazioni luminose che riprendono il profilo dell’iconico flacone del profumo Chanel N°5 e cominciare a sognare con la cascata di pacchi regalo bianchi e oro che animano le vetrine. Chanel Wonderland continua anche all'interno, al piano -1 dove è stato allestito un pop-up immersivo

