Festival dell’opera buffa napoletana: arriva la terza edizione al Teatro Novo e in Sala Assoli

Organizzato e prodotto da Giano Bifronte con il contributo del Ministero della Cultura, il Festival dell’Opera Buffa napoletana giunge alla sua terza edizione con il titolo “La cometa danzante” e viene ospitato, da venerdì 3 novembre a domenica 5 novembre, dal Teatro Nuovo e da Sala Assoli.

15) al Teatro Nuovo, andrà in scena la prima moderna assoluta di “Li furbi”, commedia in musica di Giacomo Tritto Rappresentata nel 1756 per le Dame monache del Convento di Santa Chiara, che nutrivano un’insana passione per il palcoscenico e da allora mai più rappresentata. Sabato 4 novembre, alle 19.00, e domenica 5 novembre, alle 20.00, al Teatro Nuovo, Tony Laudadio porta in scena “Carasale. La cometa danzante”. Domenica 5 novembre, alle 12.

Preziosi è Shakespea Re di Napoli, dal teatro al cinemaSe nel testo teatrale Shakespea Re di Napoli, piccolo capolavoro degli inizi di drammaturgo e regista di Ruggero Cappuccio, presentato nel 1994 al festival di Sant'Arcangelo, tutta l'illusione, a dar vita alle apparenze e all'immaterialità dei sogni e dei ... Leggi di più ⮕

Paola Cortellesi da record al debutto in salaL’opera prima dell’attrice in testa alla classifica con 1,6 milioni, terzo miglior esordio per una produzione italiana nel post-Covid Leggi di più ⮕

Polizzy Carbonelli, teatro e soap con una doppia onda “Marina”Un grande ritorno a Teatro per Riccardo Polizzy Carbonelli con “Un letto per due” ,... Leggi di più ⮕

Massimo Lopez a Domenica In: compagno, età malattia e curiosità sulll'attore e doppiatore ospite di Mara VenieMassimo Lopez, celebre attore che ha spaziato dal teatro, al cinema e alla televisione, oggi... Leggi di più ⮕

E’ morta Shani Louk, la 22enne rapita da Hamas al rave Nova Festival“Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita”. Con queste parole, la madre Ricarda ha comunicato a Rtl/ntv la morte di Shani Louk, la 22enne con doppia cittadinanza, israeliana e tedesca, rapita da Hamas durante l’incursione dello scorso 7 ottobre al rave Nova Festival. Leggi di più ⮕

Gender Bender 2023 a Bologna, torna il festival di tutta l'espressività queerDal 31 ottobre all'11 novembre la ventunesima edizione propone cinema, danza, incontri e molto altro Leggi di più ⮕