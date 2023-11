Paola Cortellesi da record al debutto in sala

C’è ancora domani', il film di e con Paola Cortellesi conquista il primo posto del box office nel weekend compreso tra il 19 e il 22 ottobre

. Segnando una crescita vertiginosa dal risultato di giovedì (126.504 euro) a quello di domenica, giornata in cui ha incassato ben 735.179, in netto vantaggio sul secondo classificato (Me contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania, arrivato ieri a 379.202). Merito del passaparola, della riconoscibilità dell’attrice e neoregista e, forse, dei premi ricevuti alla Festa del Cinema di Roma, che ha aperto con grande successo. C’è ancora domani ha portato in sala 233.

Al secondo posto del weekend si piazza Saw X, ultimo capitolo della saga horror, che conferma quanto il genere rappresenti una sicurezza per il botteghino italiano: 1.306.178 euro per il suo weekend di debutto, con 140.450 spettatori, 337 sale e 3.354 euro di media. Terza posizione per Killer of the Flower Moon, che al secondo fine settimana di sfruttamento registra circa un milione (1.040.482 euro), arrivando a un totale di 3.267.099. headtopics.com

Primo gradino fuori dal podio per il citato Me contro Te, il film maggiormente rivolto al pubblico family e soprattutto agli spettatori più piccoli: grazie a 860.395 euro nell’ultimo weekend il totale del nuovo titolo del franchise è di 3.194.741. Quinto posto per il vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes, Anatomia di una caduta, che in quattro giorni raccoglie 217.375 euro (218.904 considerando le anteprime), registrando una media di 1.

Altra new entry in sesta posizione, l’action Retribution (164.971 euro), mentre il resto della top ten è occupata da film in circolazione da qualche settimana: L’ultima volta che siamo stati bambini è settimo con 164.662 euro (totale 1.237.958), Assassinio a Venezia ottavo con 161.366 euro (8.374.363: un successo a suo modo inaspettato), Dogman nono con 133.894 (1.154.042), L’esorcista: Il credente decimo con 112.637 (2.943.769). headtopics.com

Festa del Cinema di Roma 2023, tutti i premi: ecco chi ha vintoFesta Cinema Roma: tre premi a Paola Cortellesi, attrice Alba Rohrwacher Leggi di più ⮕

Festa del Cinema di Roma tutti i vincitori: trionfa Paola CortellesiFesta del Cinema di Roma tutti i vincitori: trionfa Paola Cortellesi. Ad Alba Rohrwacher il premio miglior attrice. La notizia su Tg La7 Leggi di più ⮕

Festa del cinema, tre premi a Paola Cortellesi, miglior attrice Alba RohrwacherOltre al riconoscimento del Pubblico, la Menzione Speciale Miglior Opera Prima e il Premio Speciale della Giuria Leggi di più ⮕

Paola Cortellesi ospite a Stories, lunedì 30 ottobre alle 21 su Sky Tg24Paola Cortellesi ospite di Stories Leggi di più ⮕

Paola Cortellesi a Domenica In: il marito Riccardo, la vita privata e la carriera, dal debutto in radio alla sPaola Cortellesi sarà ospite oggi nel salotto televisivo di Domenica In per presentare il... Leggi di più ⮕

'C'è ancora domani', il trailer del film da regista di Paola CortellesiÈ il film di apertura della Festa del Cinema di Roma e il primo film da regista di Paola Cortellesi – protagonista con Valerio Mastandrea di una storia in bianco e nero ambientata negli anni ’40. Soggetto e Sceneggiatura sono […] Leggi di più ⮕