Nasrin Sotoudeh picchiata e arrestata al funerale di Armita

L'avvocata e attivista per i diritti umani iraniana Nasrin Sotoudeh è stata duramente picchiata e arrestata durante la cerimonia di sepoltura di Armita Geravand, la ragazza morta sabato, un mese dopo essere stata aggredita da una guardia della metropolitana perché non indossava il velo. Lo ha detto il marito di Soutoudeh, Reza Khandan, sui suoi account sui social media, aggiungendo di non avere informazioni da sua moglie dopo l'arresto.

Diverse fonti iranianei hanno riferito che circa 15 attivisti e parenti di Geravand sono stati picchiati violentemente e poi arrestati domenica. Sotoudeh e molte altre donne hanno partecipato alla sepoltura senza il velo.

2018 dopo l'accusa di avere"incoraggiato la corruzione", difendendo in tribunale due donne che erano apparse in pubblico senza il velo. In passato, era già stata arrestata molte altre volte sempre con accuse legate all'uso del velo, come"danni alla sicurezza mentale del pubblico per non avere indossato l'hijab". headtopics.com

Nella denuncia sui social media, il marito di Sotoudeh ha fatto sapere che sono state arrestate anche Manzar Zarrabi, che ha perso quattro membri della sua famiglia nell'aereo ucraino abbattuto,"per errore", dalle Guardie della Rivoluzione vicino a Teheran nel gennaio del 2022 e l'attivista Massoud Zeinalzadeh.

