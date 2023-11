Polizzy Carbonelli, teatro e soap con una doppia onda “Marina”

Un grande ritorno a Teatro per Riccardo Polizzy Carbonelli con “Un letto per due” , uno spettacolo da non perdere con la sua Marina Lorenzi. Tanto colleghi quanto marito e moglie, Polizzy e la Lorenzi tornano ad essere coppia e ditta per condividere la vita e il palcoscenico con il Loro pubblico. Il grande debutto è a Roma, al Teatro Ghione, dal 22 al 26 Novembre. La tournée proseguirà,concentrandosi,soprattutto,nella prossima stagione.

Tra i vari avvenimenti della coppia ci sono la consumazione del loro matrimonio, la nascita del loro primo figlio, il successo di Riccardo come scrittore, la sua relazione extraconiugale, il matrimonio felice della loro figlia femmina insieme a tante alle altre avventure del loro rapporto in una casa che è il luogo di scansione alle loro imprevedibili peripezie amorose.

