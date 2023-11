Brescia, ancora uno scivolone: Cellino non gradisce. Scricchiola la panchina di Gastaldello

indi chesi è lasciato sfuggire per la seconda volta la ghiotta occasione di avvicinare i piani alti della graduatoria di Serie B. Non sembrano esserci terremoti in vista, ma stando a quando riferisceDifficile dire se potrà esser decisiva la prossima sfida, che opporrà le Rondinelle al Cittadella sabato 4 novembre (appuntamento al"Tombolato" alle 14:00), ma l'aria che si respira in Lombardia non è forse propriamente serena...

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro. Garcia, i dubbi restanoRaspadori: bello l'omaggio a Maradona.

VIDEO - Modena incontenibile, battuta la Ternana: c'è anche la classica rete dell'ex. Gol e highlightsVIDEO - Dopo un primo tempo a tinte biancazzurre, il Brescia cade contro il Bari. Gol e highlightsCatania, da Maran a Oddo passando per vecchie fiamme: ecco l'eventuale post TabbianiSerie C, 11ª giornata: il programma del turno. headtopics.com

Brescia-Bari, i convocati di Gastaldello: torna a disposizione Bertagnoli a centrocampoAttraverso i propri canali ufficiali il Brescia ha diramato la distinta con i nomi dei calciatori convocarti per la gara di domani al 'Rigamonti' contro il Bari: Portieri: Lezzerini, Andrenacci Difens Leggi di più ⮕

Brescia-Bari, le formazioni ufficiali: sia Gastaldello che Marino optano per due punteQuattro partite in contemporanea alle ore 16:15 quest'oggi per quanto riguarda l'11^ giornata di Serie B. Uno di questi incontri è la sfida tra Brescia e Bari: Gastaldello presenta il suo undici con Leggi di più ⮕

Brescia, Gastaldello: 'Vietato concedere spazi al Bari. Cistana? Sta migliorando'Dopo il ko interno nel recupero della prima giornata di campionato contro il Modena, il Brescia si prepara ad affrontare domani il Bari, ancora al 'Rigamonti'. Sul match si è espresso, nella consueta Leggi di più ⮕

Brescia-Bari, i convocati di Marino: tornano a disposizione Benali e AstrologoAttraverso i canali ufficiali del Bari arriva la distinta con i calciatori convocati dal tecnico Pasquale Marino per la gara di domani contro il Brescia al 'Rigamonti'. Il tecnico biancorosso può tor Leggi di più ⮕

Tortona dilaga a Sassari, Trento rifila il primo ko a BresciaBASKET, SERIE A - Due anticipi aprono la quinta giornata di LBA Serie A. La Bertram Derthona Tortona vince con autorità sul parquet del Palaserradimigni, piegan Leggi di più ⮕

Brescia-BariLeggi su Sky Sport: preview. Leggi di più ⮕