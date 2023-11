Preziosi è Shakespea Re di Napoli, dal teatro al cinema

Se nel testo teatrale Shakespea Re di Napoli, piccolo capolavoro degli inizi di drammaturgo e regista di Ruggero Cappuccio, presentato nel 1994 al festival di Sant'Arcangelo, tutta l'illusione, a dar vita alle apparenze e all'immaterialità dei sogni e dei propri bisogni è la parola, la parola artistica e poetica in versi giocati sulla reinvenzione di un napoletano barocco e recitati da Claudio Di Palma e Ciro Damiano, nell'omonimo film presentato alla Festa del Cinema...

Non è un tradimento, naturalmente: è altra cosa da quello spettacolo e quel testo, quella storia narrata a Zoroastro dal suo amico Desiderio, trascinato sulla riva in seguito al naufragio della nave proveniente da Londra che, dopo la prima voluta da Leo De Berardinis (cui il film è dedicato all'inizio mentre alla fine lo è ai due interpreti di allora) nel 1994 al festival di Santarcangelo, ha girato con grande successo decine di teatri ed è stato pubblicato da...

Mistero, illusioni e realtà si confondono ancora, come nella vicenda dei versi del Bardo con appunto le misteriose iniziali di dedica, a ribadire la forza dei sentimenti e quella delle parole, col loro potere illusorio.

