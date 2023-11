دانلود قسمت ۵ سریال مرداب ( مرداب قسمت ۵ پنجم ) حجم رایگانرئیسی تاوان اختلاف پایداری و شانا را خواهد داد؟تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت شرق‌دیلی هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

ETEMADONLINE: سپاهان نقره‌داغ شد/ AFC الاتحاد را ۳ بر صفر برنده اعلام کرد؛ جریمه سنگین برای نماینده ایراناز سوی کمیته انضباطی AFC نتیجه دیدار سپاهان - الاتحاد ۳ - ۰ به نفع تیم عربستانی شد. به گزارش مهر، علاوه بر نتیجه، سپاهان ۲۰۰هزار دلار جریمه و ۳ بازی خارج از نقش جهان باید بازی کند.

ISNA_FARSI: آغاز تور ایرانی تنیس روی میز دختران در کرمانشاهدور اول تور ایرانی تنیس روی میز دختران در رده سنی جوانان - انتخابی تیم ملی - به میزبانی کرمانشاه آغاز شد.

SHARGHDAILY: ۴ + ۲ گزینه برای سرمربیگری تیم ملی والیبال ایرانسومین نشست کمیته فنی فدراسیون والیبال در سال 1402 روز دوشنبه به ریاست محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال، برگزار شد تا تمامی گزینه‌های هدایت تیم ملی والیبال مردان ایران بررسی شوند.

ILNANEWS: در نشست خبری تیم ملی هاکی روی یخ بانوان چه گذشت؟به گزارش ایلنا، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران فردا راهی لهستان خواهد شد تا اولین حضور خودش را در مسابات کاپ توسعه جهانی تجربه کند.

ISNA_FARSI: مس رفسنجان از صد شهداب صدر نشین گذشتتیم شهداب یزد در ایستگاه سوم لیگ برتر در رفسنجان متوقف شد.

