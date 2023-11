البته افراد از پیش انتخاب شده بودند و مدارک آنها با لیست از قبل آماده کنترل می‌شد تا مبادا عضوی از حماس در میان آنها باشد. متیو میلر نگفت این نخستین گروه شامل چه تعدادی آمریکایی می‌شد یا کلاً چند آمریکائی در انتظار ترک نوار غزه هستند. اما برای هر یک از آنها تاریخ مشخص تعیین شده و در جریان هستند.

آمریکا امیدوار است تا خروج کامل خارجی‌ها بخصوص آمریکائی‌هایی که می‌خواهند غزه را ترک کنند اتفاقی که این روند را متوقف کند رخ ندهد، زیرا میلر اضافه کرد که شرایط «بسیار غیرقابل پیش‌بینی» است. حدود یک هزار آمریکایی در آن منطقه ابراز تمایل به بازگشت به آمریکا کرده‌اند.

بنا بر گزارش وزارت امور خارجه آمریکا ۳شنبه بیشترین تعداد کامیون حامل کمکهای بشردوستانه از گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد و دولت بایدن انتظار دارد تعداد روز به روز بیشتر شود. پیش از شروع جنگ روزانه ۵۰۰ کامیون کمک برای ساکنین آن منطقه وارد می‌شد.

قرار است آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، به خاورمیانه سفر کند. بلینکن روز جمعه ۱۲ آبان در اسرائيل با نخست وزیر و دیگر مقامات آن کشور ملاقات خواهد کرد. هدف از سفر این است که از نزدیک در جریان برنامه ریزی اسرائيل برای رسیدن به هدفش، تکرار نظر آمریکا که آن کشور حق دارد از خود دفاع کند اما طبق قوانین بین المللی بشر دوستانه، تلاش برای کاهش حداکثری تلفات غیرنظامی‌ها و همینطور کمک رسانی بیشتر.

یکی از مسائل مورد گفتگو در سفر بلینکن به اردن در رابطه با فراهم کردن زمینه برای صلح پایدار و ایجاد کشوری برای فلسطینی های کرانه باختری و نوار غزه خواهد بود.

