ISNA_FARSI: AFC سپاهان را نقره‌داغ کرد/ الاتحاد ۳ بر صفر برنده اعلام شدکمیته انضباطی AFC نتیجه دیدار سپاهان - الاتحاد در مرحله گروهی لیگ قهرمانان به سود نماینده عربستان اعلام شد.

ISNA_FARSI: موافقت هافبک استقلال با کاهش قراردادهافبک استقلال رضایت خود را برای کاهش قرارداد اعلام کرد.

TASNIMNEWS_FA: سپاهان مقابل الاتحاد سه بر صفر بازنده شد/ ۲۰۰ هزار دلار جریمه و برگزاری بازی خارج از نقش جهانآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

ISNA_FARSI: پیام هشدار آمیز حزب‌الله برای رژیم صهیونیستی + فیلمحزب‌الله لبنان با انتشار ویدئویی پیام هشدار آمیزی را برای رژیم صهیونیستی ارسال و بر آمادگی کامل خود برای پاسخ به جنایات این رژیم تاکید کرد.

ISNA_FARSI: برکناری سلاح ورزی ابلاغ شددبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.

