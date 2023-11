اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان برای رفع مشکلات مراجع قضایی استان کرمان

وی تصریح کرد: بیش از پنج شهر در استان کرمان با مشکلات ثبتی مواجه‌اند که تلاش خواهد شد این مشکلات حداکثر ظرف یک ماه مورد بررسی قرار گیرند؛ همچنین تا یک ماه آینده اسناد مالکیت مردم در شش شهرک در استان کرمان صادر خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در جریان حضور هیئت عالی قضایی در استان کرمان، مقدمات آزادی بیش از ۲۴۳ نفر از زندانیان این استان که حائز شرایط بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی بودند، فراهم شد. وی افزود: مراجع قضایی استان کرمان نیازمند ۳۰۰ کارمند و حداقل ۵۰ قاضی هستند که تلاش خواهد شد ظرف مدت کوتاهی این تجهیز نیرو صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئولان عالی قضایی با حدود ۱۰۰۰ نفر از مردم و مراجعان به دستگاه قضایی در سراسر استان کرمان بصورت چهره‌به‌چهره دیدار کردند و به استماع مسائل و مشکلات آنان پرداختند؛ تمامی این موارد به انضمامِ نامه‌های دریافتی از مردم کرمان ثبت و ضبط می‌شوند و به رئیس کل دادگستری استان نیز دستور داده‌ شده که این مسائل و مشکلاتِ مطرح شده از ناحیه مردم را با اهتمام مورد بررسی قرار دهند.

