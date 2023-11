واحد تولیدی راکد که پس از احیاء ۶ میلیون دلار صادرات کرد

به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که پیشنهاد راه اندازی این مجموعه به صورت اجاره موقت از سوی دادگستری آذربایجان شرقی در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم به وی ارائه شد، ادامه داد: بنده با کمک دو نفر از شرکای تجاری خود توانستیم بار دیگر این مجموعه تولیدی را راه اندازی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای موفقیت در احیای این واحد تولیدی و حضور موفق در بازارهای داخلی و خارجی نیز بازارهای هدف را شناسایی کرده و تولید را متناسب با آن آغاز کردیم. صادق نژاد افزود: مساحت این مجموعه تولیدی ۲۰ هکتار بوده و دارای ۵۰۰۰ مترمربع زیربنا است. این مجموعه به آزمایشگاه‌های پیشرفته مجهز بوده و انواع فرآورده‌های غذایی ارگانیک و بدون استفاده از مواد نگهدارنده و شیمیایی از میوه‌ها در این کارخانه تولید می‌شود و علاوه بر تامین نیاز داخلی به بازارهای خارجی نیز صادر می‌کنیم.

وی صادرات رب، انواع پوره سیب، فلفل دلمه‌ای و کدو حلوایی از این مجموعه خبر داد و گفت: در آینده‌ای نزدیک نیز پوره بادمجان سیاه را تولید می‌کنیم. محصولات تولیدی به صورت پاستوریزه و استرلیزه در بسته بندی‌های مخصوص به کشورهای روسیه، ایتالیا، بلغارستان، صربستان، چین و اوکراین و به تازگی نیز پوره فلفل به انگلستان و آلمان صادر شده است.

وی از اشتغالزایی برای ۶۰ نفر در این مجموعه خبر داد و افزود: میزان سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این مجموعه مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال بوده و تولید سُس‌های میوه و پاستیل میوه نیز در دستورکار قرار دارد.

این مدیرعامل یک شرکت تولیدی احیا شده با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برای راه اندازی مجدد واحدهای راکد، گفت: برای بهبود این روند امیدواریم که یک شعبه ویژه در دادگستری برای مسائل حقوقی این واحدها تشکیل شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: صدور احکام جایگزین برای واحدهای تولیدی متخلفبه گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در راستای حمایت از تولید و همچنین حل میدانی مشکلات از چند واحد تولیدی-صنعتی بازدید کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صادرات بیش از ۴ میلیون دلار کالا از گمرک کهگیلویه و بویراحمد طی هفت ماهه امسالمدیرکل گمرک استان کهگیلویه و بویراحمد از صادرات ۴ میلیون دلار کالا از گمرک این استان طی هفت ماهه امسال خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صادرات تراکتور به ۲۵ کشور دنیامدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، از صادرات محصولات تولیدی این گروه صنعتی به ۲۵ کشور خبرداد و گفت: علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها این مقدار صادرات با تلاش شبانه روزی محقق شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: «سند مشورتی افشاشده» وزارت امنیت اسرائیل برای اسکان شهروندان غزه در سینایک سند افشاشده نشان می‌دهد که وزارت امنیت اسرائیل تنها شش روز پس از آغاز درگیری‌های اخیر، طرحی را برای انتقال 2.3 میلیون غیرنظامی ساکن نوار فلسطین به «اردو

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اقتصاد چین به چالش رسیدیک نظرسنجی رسمی نشان داد که فعالیت تولیدی چین در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته که این موضوع بر چالش پیش روی سیاست‌گذاران برای تلاش بهبود اقتصادی پایدار تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جلوگیری از تعطیلی بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی خراسان رضوی در ۶ ماه ابتدایی سالمعاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در طول ۶ ماهه ابتدایی سال از تعطیلی ۳۲۳ واحد در استان جلوگیری کردیم که ماهانه حدود ۵۰ واحد است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕