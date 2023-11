در نشست خبری تیم ملی هاکی روی یخ بانوان چه گذشت؟

بدین منظور صبح امروز نشست خبری با حضور سرمربی و کاپیتان تیم و رئیس فدراسیون اسکی و همچنین اسپانسرهای تیم که هزینه‌های این اعزام را تقبل کردند برگزار شد.عباس نظریان، رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی در این نشست در ابتدای صحبت‌هایش اظهار داشت: روز خوبی برای ورزش‌های زمستانی به ویژه هاکی روی یخ است. در این یک سال که هاکی روی یخ زیرمجموعه فدراسیون شده، این اتفاق موجب شده اتفاقات خوبی رخ بدهد و پرچم مقدس ایران در میادین بین‌المللی به اهتزاز دربیاید.

وی درباره موضوع تبدیل سالن 12 هزار نفری آزادی به سالن یخ و استفاده از آن برای ورزش‌های زمستانی گفت: نگاه من از همان ابتدا به سال 2030 در این رشته بود و از همان روز اول به دنبال یک زیرساخت مناسب بودم تا از ظرفیت‌ ویژه المپیک زمستانی استفاده کنیم. ما همانطور که در برای المپیک تابستانی و بازی‌های آسیایی از دو سال قبل ستاد مربوطه را تشکیل می دهیم ، باید برای ورزش‌های زمستانی هم‌ همین کار را انجام بدهیم.

نظریان در پاسخ به پرسشسی مبنی بر اینکه اگر اسپانسر وارد کار نمی‌شد، فدراسیون توانایی حمایت مالی از تیم را داشت یا نه، عنوان کرد: فدراسیون‌ها یک نهادی هستند که از دولت کمک می‌گیرند. ما خیلی محل تولید درآمد نداریم، چون زیرساخت خاصی نداریم و یک متر هم در اختیارمان نیست، در حالی که فدراسیون اسکی وابسته به برف و زمستان است. تجهیز و اعزام یک تیم در اینجا به اندازه چند تیم دیگر است. به هر حال حمایت‌ها در یک سال گذشته وجود داشته و 2 میلیارد از منابع دولتی وارد انجمن شده است.

سنایی گفت: من بزرگترین عضو تیم با 34 سال هستم و کوچکترین نفر هم 16 سال دارد. از نسلی که من بودم، فقط خودم مانده‌ام. این ادامه حضور من بستگی به عملکرد من و سایر بازیکنان دارد که جای نفرات قدیمی‌تر را بگیرند. ما یک فراخوان می‌زنیم و همه نفراتی که دوست دارند، جلو می‌آیند اما در نهایت نفرات محدودتری به تیم ملی می‌رسند. نفرات زیر 20 سال تیم ملی هم از چند ماه قبل به اردوها آمده و انتخاب شده‌اند.

