مس رفسنجان از صد شهداب صدر نشین گذشت

تیم شهداب یزد صدرنشین جدول مسابقات و مدافع عنوان قهرمانی در این دیدار خارج که ۱۴۰ دقیقه طول کشید در نهایت با نتیجه سه بر یک مغلوب حریف گمنام خود شدند. تیم مس رفسنجان که قبل از این مسابقه با یک برد و دو امتیاز در رتبه دهم جدول قرار داشت، دومین پیروزی خود را با تحمیل شکست به صدر نشین لیگ جشن گرفت.

مشکی پوشان شهداب تنها در دست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ میهمان خود را شکست دادند و در دست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ در مقابل شاگردان «محمد محمدکاظم» تن به شکست دادند تا نارنجی پوشان مس دومین پیروزی خود را جشن بگیرند.

تقابل دو تیم شهداب و مس ۷۰۰ تماشاگر و دو کارت زرد داشت، که فرهاد سال افزون بازیکن شماره یک مس رفسنجان و میثم صالحی بازیکن شماره ۱۷ شهداب یزد این کارت ها دریافت کردند.شهداب در هفته چهارم لیگ در خانه میزبان سبز پوشان طبیعت است.

