SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TASNIMNEWS_FA: دستور رئیس جمهور برای اجرای خط‌آهن سنندج به مرز باشماق‌/ کردستان را می‌توانیم استان سبز اعلام کنیمآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: باید معلمانی دخیل در تحقق تمدن نوین اسلامی تربیت کنیمرئیس دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان گفت:باید معلمانی دخیل در تحقق تمدن نوین اسلامی تربیت کنیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رئیسی به کردستان می‌رودمعاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور پایان هفته جاری مهمان مردم استان کردستان خواهد بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: امنیت و انسجام کردستان زمینه‌ای برای توسعه‌یافتگی است/ آنقدر به استان‌ها سفر خواهم کرد تا مطمئن شوم کارها به ثمر نشسته استرئیس جمهور گفت: کردستان استان وفاداری به انقلاب شکوهمند اسلامی، پایمردی، مقاومت، ایستادگی در مقابل دشمنان و استان شهدا، جانبازان، ایثارگران و سرافرازان و همچنین چهره‌های ماندگار است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعلام مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در استان زنجانمسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در مناطق مختلف استان زنجان اعلام شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕