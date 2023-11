وی در این سفر علاوه بر پیگیری مصوبات دور اول سفر به استان و دیدارهای مردمی، چندین طرح بزرگ استانی از جمله کلان پروژه خط‌آهن سنندج–همدان، فرودگاه سقز و طرح‌های آب‌رسانی استان را افتتاح خواهد کرد. شرکت در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان و تشریح دستاوردها و نتایج سفر در نشست خبری بخش پایانی سفر رئیس جمهور به استان کردستان خواهد بود.

امنیت و انسجام کردستان زمینه‌ای برای توسعه یافتگی است ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۰۹:۳۵ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در بدو ورود به استان کردستان به منظور انجام دومین سفر استانی دولت مردمی به کردستان، ضمن ابراز خرسندی از حضور دوباره در سنندج گفت: کردستان استان فرهنگ و هنر، صفا و وفا، وفاداری به انقلاب شکوهمند اسلامی، پایمردی، مقاومت، ایستادگی در مقابل دشمنان و استان شهدا و جانبازان و ایثارگران و سرافرازان و چهره‌های ماندگار و مفاخرِ نه فقط کردستان که ایران اسلامی است.

رئیس جمهور ضمن ادای احترام به همه خانواده‌های شهدا و ایثارگران و به ارواح مطهر شهدا افزود: امنیت استان کردستان و همه ایران مرهون تلاش و ایثار شهداست که این استان را از لوث وجود گروهک‌ها پاکسازی کردند تا امروز ما در استان کردستان امنیت، وحدت و انسجام داشته باشیم و این زمینه‌ای برای توسعه یافتگی، کار و تلاش برای استان کردستان است.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه در دور اول سفر ضرورت‌های استان را شناسایی کردیم و کارهایی در جای جای استان آغاز شد، اظهار داشت: گزارشات حاکی از این است که بسیاری از این طرح‌ها اجرایی شده و می‌توانیم به مردم اعلام کنیم که به دست توانای جوانان و مدیران باکفایت شما بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به ثمر نشسته و بخش باقیمانده نیز در دست اقدام است.

