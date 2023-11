یوم الله 13 آبان | خبرگزاری تسنیم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از خدمات‌رسانی ویژه ناوگان اتوبوسرانی تهران به مناسبت ۱۳ آبان، روز استکبارستیزی و فعالیت‌های ضد صهیونیستی خبر داد.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در سراسر استان خبر داد و گفت: مردم ۱۳ آبان امسال جنایات آمریکا و اسرائیل در غزه را محکوم می‌کنند.

وزارت کشور در بیانیه‌ای تصریح کرد: دشمن استکباری با آگاهی از مسیر نوین و افق‌گشای انقلاب اسلامی با مدیریت دولت مردمی و عدالت‌محور، با حیله‌ها و توطئه‌های رنگارنگ به‌دنبال انحراف این مسیر و القای ناامیدی میان مردم عزیز کشور است.تحلیلی بر بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره آمریکا؛ "صیانت از منافع و هویت ایران"

"برداشت رهبر انقلاب از آمریکا تداوم نگاه حضرت امام به این دولت است؛ نگاهی واقع بینانه که همه دریچه ها را روی آن می‌بندد تا کشور و منافع و هویت آن مصون بماند."مطالبه عمومی در راهپیمایی ۱۳ آبان/ خواستار برخورد جدی با اغتشاشگران هستیم

تظاهرکنندگان و راهپیمایان در روز سیزدهم آبان از اغتشاشگران اعلان برائت کردند و خواستار برخورد صریح، قاطع و کوبندۀ قوۀ قضائیه دربارۀ آنها شدند.انصارالله یمن: مردم ایران با تظاهرات امروز آمادگی بالا برای دفاع از نظامشان را نشان دادند

جنبش انصارالله یمن تظاهرات باشکوه و گسترده امروز ملت ایران در روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی را نشان‌دهنده آمادگی بسیار بالای آنها برای دفاع از نظام اسلامی عنوان کرد.برخی از رسانه‌های غربی حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را پوشش دادند؛ رویکرد برخی دیگر از رسانه‌های غربی هم بی‌اعتنایی به این رویداد سالانه با حضور میلیونی مردم بوده است.

مردم کرمان در حمایت از انقلاب، نظام و ولایت همخوانی زیبا و باشکوهی را در مصلی امام علی(ع) اجرا کردند.فرمانده سپاه قزوین: آمریکایی‌ها به جای نگران برای بانوان ایرانی نگران زنان خود باشید

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر گیلان برگزار می شودراهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان(روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) روز شنبه، ۱۳ آبان در سراسر استان و در شهر رشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: اختلال سامانه های ساتنا و پایا تکذیب شد/ فقط یک بانک مشکل داشتآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: دنیای آینده، دنیای فلسطینآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: بیست و ششمین روز «طوفان الاقصی»| هلاکت ۱۳ نظامی صهیونیست در شمال غزه/ وزیر جنگ اسرائیل: ضربه سختی خوردیم/ جنایت جدید در جبالیاآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: وضعیت را‌ه‌های کشور؛ ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران در جاده‌های ۴ استانآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: معاون قوه قضائیه: اتباع بیگانه باید در مرزها ساماندهی شوندآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕