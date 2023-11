ادامه حملات متقابل اسرائیل و حماس؛ پزشکان بدون مرز: ۲۰ هزار زخمی هنوز در غزه هستند

از روز چهارشنبه دهم آبان خروج تدریجی تعدادی از شهروندان خارجی و دوتابعیتی همراه گروهی از افراد دارای جراحت‌های جدی از غزه آغاز شد. با این‌ حال ۲۰ هزار مجروح همچنان در غزه هستند که به دلیل محاصره، دسترسی محدودی به مراقبت‌های بهداشتی دارند.

این سازمان تاکید کرد همه کسانی که می‌خواهند از غزه خارج شوند باید بتوانند بدون فوت وقت این‌کار را انجام دهند و در عین‌ حال آن‌ها باید حق بازگشت به غزه را هم داشته باشند.سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نیروهای زمینی با حمایت هوایی و دریایی در حال نزدیک‌ شدن به شهر غزه از جبهه شمالی هستند.

ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز دیگر خود در حمله زمینی به غزه خبر داد. با این مورد، تعداد سربازان کشته شده اسرائیل در حمله‌های زمینی به غزه به ۱۷ نفر رسید.آریپن اوتاراسین، رییس هیات سه نفره تعیین شده از سوی پارلمان تایلند برای رسیدگی به وضعیت گروگان‌های این کشور خبر داد این هیات هفته گذشته در تهران با نمایندگان حماس درباره وضعیت ۲۲ شهروند گروگان تایلندی مذاکره کرده است.

در پاسخ به این شلیک، ارتش اسرائیل گروهی که تیراندازی را انجام داده و محل پرتاب راکت را هدف حمله قرار داد. بر اساس این گزارش، در سه هفته گذشته این گروه شبه‌نظامی و ارتش اسرائیل درگیر حملاتی با دامنه و جغرافیای نسبتا محدود بودند اما از هفته گذشته تیراندازی هر دو طرف به عمق قلمرو یکدیگر شدت گرفت.الجزیره عربی مدعی شد حملات هوایی اسرائیل روز پنج‌شنبه برای سومین بار، اردوگاه آوارگان جبالیا را هدف قرار داد.در دو بمباران اول این کمپ در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه حدود ۲۰۰ نفر کشته و حداقل ۷۷۷ نفر زخمی شدند.

بورل هم‌زمان بر حق اسرائیل در دفاع از خود در چارچوب قوانین بین‌المللی تاکید کرد و گفت باید از غیرنظامیان در جریان این حملات محافظت شود.بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه از حملات هفتم اکتبر تاکنون دست‌کم هشت هزار و ۷۹۶ فلسطینی از جمله سه هزار و ۶۴۸ کودک در این منطقه با حملات اسرائیل کشته شده‌اند.سخنگویاعلام کرد این گروه طی ساعات گذشته شماری از پهپادها را به سمت چند هدف در اسرائیل پرتاب کرده‌ است.

