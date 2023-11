SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

MASHREGHNEWS: برکات سفرهای حجت‌الاسلام رئیسی مرز شیعه و سنی نداردمشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به سفر رئیسی به استان کردستان گفت: برکات این سفرها هم برای شیعیان است و هم برای اهل سنت.

ISNA_FARSI: تصفیه خانه آب دیواندره همزمان با سفر رئیس جمهور به کردستان افتتاح می‌شودمدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان، تصفیه خانه آب دیواندره با هزینه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به طور رسمی افتتاح می‌شود.

ISNA_FARSI: افتتاح پروژه های عمرانی کردستان بعد از دو دهه انتظارفردا پنج شنبه، استان کردستان برای سومین بار طی امسال، میزبان رییس جمهور و چشم در راه افتتاح کلان پروژه هایی است که هر کدام نزدیک به دو دهه عمر دارند.

ISNA_FARSI: بهرەبرداری از ۱۲ پروژە بهداشتی و درمانی همزمان با سفر ریاست جمهوری بە کردستانرئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان کردستان، ۱۲ پروژه بهداشتی و درمانی افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

ILNANEWS: برپایی میز ارتباطات مردمی وزارت کار در کردستانبه گزارش ایلنا، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از برپایی میز ارتباطات مردمی وزارت کار در آستانه سفر رئیس جمهور به کردستان خبر داد.

