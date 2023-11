اعلام مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در استان زنجان

مردم شهرستان ابهر نیز از چهارراه امام حسین (ع) تا مسجد جامع از ساعت ۱۰ صبح و مردم خرمدره نیز از میدان امام حسین(ع) به سمت چهارراه قائم (عج) و مصلای نماز جمعه راهپیمایی خواهند کرد. مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر قیدار از میدان شهدا تا میدان معلم (مزار مطهر شهدا) و در شهرستان سلطانیه نیز از مقابل مسجد فاطمه الزهرا تا مزار شهدا از ساعت ۱۰ تعیین شد.

شهروندان طارمی نیز در شهر آببر از میدان امام علی(ع) تا مصلای نماز جمعه از ساعت ۱۰ صبح و ماهنشانی ها نیز از مقابل مسجد ولی عصر(عج) و از پارک شهدای گمنام راهپیمایی خواهند کرد. مسیر راهپیمایی این روز در شهر زرین آباد شهرستان ایجرود از مقابل سپاه ناحیه تا میعادگاه نماز جمعه از ساعت ۱۰ و نیم است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دعوت از کرمانشاهیان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبانرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اعلام مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه، از عموم مردم برای حضور پرشور در این راهپیمایی دعوت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در خراسان جنوبی اعلامرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای خراسان جنوبی را اعلام کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در خراسان جنوبی اعلام شدرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای خراسان جنوبی را اعلام کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر گیلان برگزار می شودراهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان(روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) روز شنبه، ۱۳ آبان در سراسر استان و در شهر رشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مسیرهای راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در هرمزگان اعلام شدمسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان مسیرهای راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در استان را اعلام کرد و گفت: این مراسم در بندرعباس روز شنبه ساعت ۹ صبح از میدان امام خمینی(ره) پارک شهید دباغیان به سمت مسجد جامع (مصلی قدس) برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راهپیمایی ۱۳ آبان در ۵۰ نقطه استان سمنان برگزار می‌شودرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان از راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در بیش از ۵۰ نقطه استان سمنان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕