افزایش شدت بارندگی در زنجان طی ساعات آینده

وی یادآور شد:‌ بارش‌ها به صورت پراکنده پیش‌بینی شده است و به صورت نقطه‌ای نیز احتمال بارش‌های شدید در برخی از نواحی استان وجود دارد که این وضعیت آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها را به دنبال دارد. این مسئول دمای هوا نیز تا روزهای ابتدایی هفته آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و روند کلی آن کاهشی است، تصریح کرد:‌ این میزان دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نیافته است.

رحمن‌نیا ادامه داد: طی شبانه‌روز گذشته شهرستان‌های ابهر و سلطانیه با ۶ درجه سانتیگراد سردترین و چورزق با ۲۴ درجه گرم‌ترین مناطق استان بودند. وی با اشاره به میزان نوسان دمای هوای شهرهای استان، خاطرنشان کرد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای هوای زنجان ۹ و ۱۷ درجه، ابهر ۱۰ و ۱۵ درجه، خرمدره ۱۰ و ۱۶ درجه، آببر ۱۵ و ۱۹ درجه، سلطانیه هشت و ۱۵ درجه، قیدار ۹ و ۱۶ درجه و ماهنشان ۱۰ و ۲۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

