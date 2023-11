آغاز مرحله سوم‌ سامانه یکپارچه از هفته آینده صحت ندارد

'' اواخر هفته آینده، سامانه یکپارچه برای عرضه خودروها بازگشایی خواهد شد. عرضه گسترده خودرو را بصورت مرحله‌ای انجام داده‌ایم و در مرحله بعدی سامانه برای خودروسازان باز خواهد شد تا هر خودروساز با مازاد تولید، بتواند محصولات خود را عرضه کند"."وی با بیان اینکه متقاضیان جدید خودرو نیز می‌توانند در این مرحله ثبت نام کنند، افزود: در این مرحله محصثلات دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی که افزایش تولید داشته یا برایشان متقاضی کم بوده است، در این مرحله در سامانه عرضه می‌شوند.

تقدسی همچنین از بارگذاری نسخه جدید سامانه یکپارچه خودرو نیز خبر داده و گفت: در تلاش هستیم مدیریت عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را شفاف‌تر کنیم؛ بر این اساس، در نسخه جدید سامانه مشخص خواهد بثدغ که متقاضیان خودرو در چه مرحله‌ای قرار دارند؛ بطور مثال مشخص خواهد بود که اطلاعات برای خودروسازان ارسال شده یا پول واریز و به قرارداد رسیده است یا خیر؟ همچنین می‌توانند از وضعیت پلاک شدن خودرو هم مطلع شوند.

به گفته وی، موارد مطروحه از صحبت‌ها و خبرهای گوناگون برداشته و کنار هم گذاشته شده است اما هنوز بنده هیچ صحبتی در رابطه با زمان عرضه نکرده‌ام. تقدسی تصریح کرد: قطع به یقین به‌محض مشخص شدن زمان اجرای مرحله سوم و جزئیات عرضه، اطلاعات از منابع رسمی اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

