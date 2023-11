آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که از حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت‌زده شده و کشتار همه غیرنظامیان را محکوم کرد.

بورل: از تلفات «جبالیا» وحشت‌زده شدممسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد که از آمار بالای تلفات حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان جبالیا «وحشت‌زده» شده است.

بمباران مجدد اردوگاه جبالیا توسط اسرائیل و قطع ارتباطات در غزهدر حالی که گروه‌های امداد و نجات در حال خارج‌کردن اجساد کشته‌شدگان و نجات زخمی‌ها از زیر آوار حمله روز گذشته اسرائیل به اردوگاه جبالیا هستند، نیروی هوایی ا

سفر بلینکن به اسرائیل؛ انتقاد کشورهای منطقه از حمله به اردوگاه آوارگان جبالیاآنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، جمعه ۱۲ آبان به اسرائیل سفر می‌کند. متیو میلر، سخنگوی آنتونی بلینکن، در بیانیه‌ای کوتاه گفت که وزیر امور خارجه آمریکا ضمن ملاقات با اعضای دولت اسرائیل، برنامه‌هایی برای «ایجاد توقف‌های دیگر در منطقه» خواهد داشت.

حمله دوباره صهیونیست‌ها به اردوگاه جبالیامنابع رسانه‌ای بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) از حمله مجدد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان «جبالیا» در شمال نوار غزه خبر دادند.

400 کشته و مجروح در حمله فاجعه‌بار اسرائیل به اردوگاه جبالیارسانه‌های فلسطینی شامگاه سه‌شنبه 9 آبان، گزارش دادند که در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، بیش از 400 نفر کشته و زخمی شدند.به گزارش تلویزی

تصاویری از برخی شهدای حمله مرگبار اسرائیل به خیابان الهوجا در اردوگاه جبالیاالجزیره تصاویری از برخی شهدای حمله مرگبار اسرائیل به خیابان الهوجا در اردوگاه جبالیا در شمال غزه را منتشر کرد.

