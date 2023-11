جنبش حماس در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: اشغالگران پس از یک سلسله قتل عام هولناک در نوار غزه، امروز بار دیگر در اردوگاه آوارگان جبالیا در منطقه فالوجا در کمتر از ۲۴ ساعت قتل عام جدیدی انجام دادند که لکه ننگی بر پیشانی ناظران این جنایات در جامعه بین‌المللی خواهد ماند.

در این بیانیه آمده است: ما مجدداً از کشورهای عربی و اسلامی و وجدان باقی‌مانده جامعه بین‌الملل می‌خواهیم تا با توقف جنایت‌ این رژیم فاشیست سرکش که با وحشیگری و سادیسم خود از هر حد و مرزی فراتر رفته است، به مسئولیت سیاسی و اخلاقی خود عمل کنند.رژیم صهیونیستی عصر دیروز نیز اردوگاه آوارگان فلسطینی «جبالیا» را در نوار غزه بمباران کرد که صدها شهید و مجروح برجای گذاشت.

