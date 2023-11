برگزاری نشست مدیران بحران و پدافند غیرعامل کلانشهرهای ایران در همدان

علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حاشیه این نشست درباره برگزاری این برنامه گفت: 20 کلانشهر در کشور داریم که همه مرکز استان هستند. شهرداری‌های این کلانشهرها با هم مجمعی تشکیل داده‌اند و در قالب 10 کمیسیون فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط غیر حادثه نیز برای ارتقای ساختارها و زیرساخت‌های کمک‌رسانی به مردم و پیشگیری از حادثه که رویکرد اصلی ماست ، همفکری ، هم‌افزایی و مشارکت داریم. وی گفت: توجه به حریم‌ها در شهرسازی و صدور مجوزها باید مورد توجه قرار گیرد. همینطور در صدور پروانه‌های ساختمانی توجه به مسائل زیست‌محیطی از هر چیزی مهمتر است. ولی به هر حال بحث‌های حوزه آمادگی مثل خرید تجهیزات، آموزش‌ها و تمرینات و هم‌افزایی بین بخشی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی یادآور شد: امسال در شهرداری تهران 588 پروژه شهری از طریق اداره کل بودجه به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارجاع شد تا از نظر مدیریت بحران مورد بررسی قرار گیرد. تعدادی از این پروژه‌ها اجازه ساخت پیدا نکردند چون الزامات مدیریت بحران را در نظر نگرفته بودند. برای بخشی از پروژه‌‌ها نیز مشاور پدافند غیرعامل معرفی شد . در نتیجه اگر پیوست‌های پدافند غیرعامل درمورد آنها رعایت شود ، پروژه اصولی و درستی است که بعدها با مشکلی مواجه نخواهد شد.

