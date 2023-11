این دیپلمات ارشد اروپا همچنین سخنان دبیرکل سازمان ملل را تکرار کرد که گفته بود «حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نمی‌توان گزینشی اجرا کرد». وی همچنین با تاکید بر لزوم برقراری وقفه‌های بشردوستانه برای ارسال بسته‌های حمایتی به غزه، نوشت: با گذشت هر روز، وضعیت وخیم‌تر شده و لزوم این وقفه‌ها بیش‌ازپیش احساس می‌شود. حفاظت از غیرنظامیان نه‌تنها یک امر اخلاقی، بلکه یک وظیفه قانونی است.

رژیم صهیونیستی عصر دیروز (سه‌شنبه) اردوگاه آوارگان فلسطینی به نام «جبالیا» را در نوار غزه بمباران کرد؛ اقدامی که محکومیت جهانیان را به دنبال داشت. حماس در ۱۵ مهر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در غلاف غزه آغاز کرد. تل‌آویو در پاسخ به این عملیات - که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، «طوفان الاقصی» نام گرفته - قتل‌عام مردم بی‌گناه فلسطین را آغاز کرده و از رسیدن غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری به ساکنان غزه جلوگیری می‌کند.

در بیست و ششمین روز از جنگ غزه، امروز (چهارشنبه) نبردهای شدید بین مقاومت فلسطین و نیروهای صهیونیست که در حال نفوذ به شمال و جنوب نوار غزه هستند، ادامه دارد. این نبردها انهدام خودروها و کشته شدن سربازان اشغالگر را در پی داشته است.

همچنین وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تعداد قربانیان تجاوزات رژیم صهیونیستی به ۸۷۹۶ شهید رسیده است که از این میان، ۳۶۴۸ تن کودک و ۲۲۹۰ تن زن هستند. وزارت بهداشت غزه افزود: ۲۰۳۹ گزارش مفقودی دریافت کرده‌ایم که زیر آوار مانده‌اند. ۱۶ بیمارستان به دلیل بمباران صهیونیست‌ها و نبود سوخت از کار افتاده و تعطیل شده‌اند.

