اونروا طی مطلبی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شده آورده است: بمباران بی‌رحمانه نوار غزه توسط ارتش اسرائیل شوکه کننده است. یک کشتار بی‌سابقه و تراژدی انسانی در مقابل چشمان‌مان رخ می‌دهد. آژانس امدادرسانی و اسکان آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد: برقراری آتش‌بس فوری برای میلیون‌ها انسان مساله مرگ و زندگی به شمار می‌رود.

