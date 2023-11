سفر بلینکن به اسرائیل؛ انتقاد کشورهای منطقه از حمله به اردوگاه آوارگان جبالیا

بلینکن و هرتزوگ همچنین متعهد شدند که برای آزادی ۲۴۰ گروگانی که توسط حماس نگهداری می‌شوند، تلاش کنند، و «سرعت و حجم کمک‌های بشردوستانه» به فلسطینی‌ها را افزایش دهند.شرکت ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پالتل (شرکت مخابرات فلسطینی) اواخر سه‌شنبه از قطع کامل خدمات تلفن و اینترنت در غزه خبر داد. این شرکت با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که این قطعی «به دلیل قطع مجدد مسیرهای بین‌المللی است که پیشتر مجددا وصل شده بودند.»ارتباطات غزه محاصره شده با جمعیتی حدود ۲.

به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی، تازه‌ترین اختلال در خدمات تلفن و اینترنت ساعاتی پس از حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر «جبالیا» در شمال غزه رخ داد که به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی، دست‌کم ۵۰ کشته و ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت.

یک سخنگوی ارتش اسرائیل در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی‌ان‌ان» این حمله هوایی را تایید کرد و افزود که «یک فرمانده بسیار ارشد حماس» در این منطقه حضور داشت. نیروی دفاعی اسرائیل در بیانیه‌ای این مرد را ابراهیم بیاری معرفی کرد و گفت که او یکی از رهبران «حمله تروریستی مرگبار» در ۱۵ مهر بود که توسط شبه نظامیان حماس در جنوب اسرائیل انجام شد.

به گزارش رویترز، جبالیا مرکز اسکان خانواده‌ پناهندگان جنگ‌های مربوط به سال ۱۳۲۷ است. حماس با انتشار بیانیه‌‌ای گفت که هیچ فرماندهی در اردوگاه نبود و تلفات را حدود ۴۰۰ کشته یا زخمی اعلام کرد. خبرگزاری رویترز نمی‌تواند بصورت مستقل این ارقام را تأیید کند.

حمله هوایی به اردوگاه آوارگان جبالیا خشم بسیاری از همسایگان عرب اسرائیل و کشورهای منطقه را برانگیخته است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله منجر به «پیامدهای جبران ناپذیری در منطقه» خواهد شد. این کشور بار دیگر خواستار «آتش بس فوری برای جلوگیری از تلفات بیشتر» شد.

