رئیس سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل: شکست خوردیم

شایان ذکر است که تزاچی هانگبی در یک کنفرانس مطبوعاتی در 14 اکتبر در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم پیش‌بینی حمله حماس از سوی اسرائیل، گفت: «این اشتباه من و همه کسانی است که ارزیابی‌های (اطلاعاتی)، انجام می‌دهند.»

مشاور امنیت ملی اسرائیل، افزود: واقعاً معتقد بودیم که «حماس از آخرین جنگ با اسرائیل در سال 2021 درس گرفته است». هانگبی در ادامه اشاره خود به ناکارآمدی بازدارندگی اسرائیل در مقابل حمله حماس، متعهد شد که کشورش ضربه دردناکی را به حماس وارد خواهد کرد در این راستا اکنون توان خود را بر دادن پاسخ تند و نابودی حماس در غزه متمرکز کرده‌ است.

تصاویر منتشر شده توسط فعالان رسانه‌ای فلسطین نشان می‌دهد که حمله جنگنده‌های اسرائیل در روز سه‌شنبه 9 آبان به اردوگاه «جبالیا» در شمال نوار غزه منجر به وقوع ویرانی گسترده در این منطقه شده است. شایان ذکر است که اسرائیل در پاسخ تلافی‌جویان به حمله غافلگیرانه حماس در هفتم اکتبر که به کشته شدن 1400 اسرائیلی و به گروگان گرفته شدن دست‌کم 240 تن دیگر منجر شد، با اعمال محاصره کامل بر غزه و قطع آب، غذا، دارو، برق، سوخت و جلوگیری از کمک‌رسانی بشردوستانه به ساکنان این باریکه، آن را تحت شدیدترین حملات خود قرار داده و عملیات نظامی گسترده‌ای را در یورش زمینی به نوار غزه آغاز کرده است.

در تازه‌ترین آمارها وزارت بهداشت فلسطین چهارشنبه دهم آبان تعداد قربانیان جنگ در غزه را 8805 کشته از جمله آنها 3648 کودک و 2290 زن، و بیش از 22 هزار مجروح اعلام کرد.گروه‌های مسلح فلسطینی چهارشنبه دهم آبان ویدیویی از حملات خود به تانک‌های اسرائیلی در شهرک الزیتون در نوار غزه منتشر کردند. در حملات روز گذشته این ...

