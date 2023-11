حسینی: در بازی قبل به دلیل عدم تمرکز شکست خوردیم

سرمربی آلومینیوم اراک در مورد غایبان تیمش خاطرنشان کرد: میلاد فخرالدینی را به دلیل اتفاق ناگواری که برای او افتاده (درگذشت پدر) در اختیار نداریم. محروم هم نداریم.

خمس: در زمین‌هایی بازی کردیم که گوسفندان نیز جرأت نمی‌کنند وارد آن شوند/ وقتی می‌بردیم کسی نمی‌گفت ترکیب اشتباه است ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز، دستاورد موی تای کاران ایرانی از مسابقات بین المللی ارمنستان/تصاحب کمربند حرفه ای توسط زهرا اکبری

ISNA_FARSI: شکستی دیگر برای رعد پدافند مشهد در لیگ برتر بسکتبالرعد پدافند مشهد در دومین بازی خود در لیگ برتر بسکتبال شکست خورد.

ETEMADONLINE: کنایه به عربستان؛ کمک‌ بشردوستانه به غزه ارسال کردند که بارش کفن بود!روزنامه جوان به عربستان به دلیل عدم حمایت از مردم غزه و فلسطین کنایه زده است.

ISNA_FARSI: جریمه نکونام به خاطر صحبت نکردن در نشست خبریباشگاه استقلال به دلیل شرکت نکردن جواد نکونام در نشست خبری ۵۱ میلیون تومان جریمه شد.

ISNA_FARSI: خالد مشعل: شوک هفت اکتبر، رژیم صهیونیستی را ۷۵ سال به عقب بازگرداندرئیس جنبش حماس در خارج تأکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به دلیل شوک هفت اکتبر که این رژیم را ۷۵ سال به عقب بازگرداند، در سردرگمی به سر می‌برد.

ISNA_FARSI: پایان کار زنان فوتبالیست ایران در انتخابی المپیک با شکست از فیلیپینتیم ملی فوتبال زنان ایران با شکست برابر فیلیپین به کارش در انتخابی المپیک پایان داد.

ISNA_FARSI: توقف ایفاسرام در ایستگاه سوم لیگقرمزپوشان ایفاسرام با قبول شکست در رامسر به اردکان بازگشتند.

