اسماعیل هنیه ضمن اشاره به این‌که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به خاطر سرنوشت خود و دولت افراطی‌اش جنگ می‌کند، گفت جنبش حماس آماده مذاکره است و در راستای چشم‌انداز جامعی که شامل آغاز روند سیاسی برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس و حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها می‌شود را به میانجی‌‌گران ارائه کرده است.رئیس دفتر سیاسی حماس، در یک سخنرانی تلویزیونی افزود: «چشم‌انداز ارائه شده از سوی حماس شامل توافق تبادل اسرا، باز کردن گذرگاه‌ها و برقراری آتش‌بس است».

رهبر سیاسی حماس در این پخش تلویزیونی همچنین خواستار گشودن جبهه‌هایی از لبنان، عراق، سوریه و یمن در حمایت از این جنبش شد.رهبر سیاسی حماس، تاکید کرد که گروه‌های فلسطینی در تمام جبهه‌های غزه با نیروهای اسرائیلی در حال جنگ هستند و نیروهای اسرائیلی در یورش زمینی خود به غزه دچار تردید و ناکامی شده‌اند و خسارت‌های جانی آنها بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام می‌کنند.

هنیه درباره سرنوشت اسرای اسرائیلی در بند حماس، گفت که اسرای اسرائیلی در معرض همان کشتار و تخریبی هستند که مردم فلسطین در غزه با آن مواجه هستند.این در حالی است که ارتش اسرائیل به بمباران و تهاجم خود به مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد و بالگردهای آن چهارشنبه 10 آبان، از آسمان نوار غزه اعلامیه‌هایی مبنی بر پایان یافتن ضرب‌الاجل و نزدیک بودن لحظه تهاجم زمینی پخش کردند.

در اعلامیه‌ای که توسط جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان غزه پخش شد، همچنین آمده است که «نابودی حماس یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است.» اسرائیل، اعلام کرد: «هر کسی که اطلاعاتی در مورد گروگان‌ها خواه زنده یا مرده داشته باشد، در ازای دریافت پاداش مالی و با ضمانت کشف نشدن نام خبرچین و خانواده او، به مقامات اسرائیلی اطلاع دهد.»اخیرا، ارتش اسرائیل نقشه تهاجم خود به بیت حانون، ام النصر، بیت لاهیا و التوام در شمال نوار غزه را منتشر کرده است.

