هنیه با بیان اینکه هم اکنون اسرای اسرائیلی نیز با ویرانی و کشتاری که به دلیل بمباران‌های شدید اسرائیل متوجه فلسطینی‌ها در غزه است، مواجه می‌باشند، گفت: به طرف‌های میانجی توضیح دادیم که برای آغاز مذاکرات به منظور تبادل اسراء با اسرائیل اول باید آتش‌بس برقرار شود.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین خواستار ادامه تظاهرات شهروندان کشورهای غربی در حمایت از فلسطین و فشار بر مقام‌های مسئول این کشورها شد. خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!وزیر کشور ایران: تشکیل استان تهران غربی درحال بررسی استبورل: محافظت از غیرنظامیان یک مسئولیت اخلاقی و حقوقی است

