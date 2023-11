خامنه‌ای با اشاره به این که «بمباران‌هایی که (اسرائیل) می‌کند، ممکن است اسرای خودشان را هم نابود کند»، افزود آن که در قضیه کنونی غزه برابر مردم فلسطین ایستاد، «آمریکا، فرانسه و انگلیس» بودند.رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه گذشته هم درباره جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس گفت که آمریکا «شریک جرم قطعی» اسرائیل در جنگ غزه است.

او تصریح کرد که «حضور روسای کشورهای ظالم و شرور در سرزمین‌های اشغالی» نشان‌دهنده نگرانی آنها از «متلاشی‌شدن» اسرائیل است. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول ‌و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه «کیهان» هم روز گذشته در اظهاراتی عنوان کرد که جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های موسوم به «نیروهای مقاومت» در نوار غزه حضور دارد.

مدیر مسئول کیهان با اشاره به این که «ما و نیروهای مقاومت یک روح واحد هستیم»، بیان کرد که «آنها همان ما هستند و ما همان آنهائیم که در غزه و لبنان و یمن و عراق و سوریه حضور داریم.» پیش از این، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران ایران با تمجید از عملیات حماس علیه اسرائیل گفت، در صورت حمله زمینی، غزه سربازان اسرائیلی را «خواهد بلعید.»علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز گفته بود که اگر اسرائیل به غزه حمله زمینی کند، «محور مقاومت» پاسخ خواهد داد و سپاه «موشک مستقیم» به سوی حیفا شلیک خواهد کرد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران هم پنج‌شنبه گذشته در سازمان ملل هشدار داد که اگر انتقام‌جویی اسرائیل از گروه حماس در نوار غزه به پایان نرسد، آمریکا از این آتش در امان نخواهد ماند. پیشتر، وب‌سایت «آکسیوس» در گزارشی به نقل از دو منبع دیپلماتیک، نوشته بود ایران در نامه‌ای از طریق سازمان ملل به اسرائیل هشدار داد که در صورت ادامه عملیات نظامی در غزه، مداخله خواهد کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: درخواست خامنه‌ای از «دولت‌های اسلامی» برای بستن راه «صدور نفت و ارزاق» به اسرائیلگزارش آرش سیگارچی از آخرین وضعیت تنش بین اسرائیل و حماس و بهبود وضعیت کمک‌رسانی به غزه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: اعتراض به سخنرانی بلینکن در سنا با دست‌های خونینبه گزارش شبکه شرق، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در جلسه استماع سنا درباره جنگ اسرائیل علیه غزه، خواستار کمک 10.6 میلیارد دلاری برای تقویت توانایی اسرائیل شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: عفو بین‌الملل: اسرائیل در لبنان از فسفر سفید استفاده کردسازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ضمن تایید استفاده غیرقانونی صهیونیست‌ها از «فسفر سفید» در حمله به لبنان، خواستار رسیدگی به این «جنایت جنگی اسرائیل» شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: منصور عباس، رهبر ائتلاف عرب‌های اسرائیل، خواستار آتش‌بس فوری شدمنصور عباس، رهبر ائتلاف عرب‌های اسرائیل، در یک نشست خبری «جنایت حماس» و «کشتار بی‌گناهان در غزه» را محکوم کرد و خواستار آتش‌بس فوری شد.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خود را برای ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به عشایر گزارش کنندمدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به ابلاغ تصویب‌نامه ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به جامعه عشایری، خواستار ارائه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای عملیاتی کردن این تصویب‌نامه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: روزنامه نزدیک به دولت اردوغان خبر داد: صادرت نفت ایران به اسرائیل از طریق ترکیهخبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از روزنامه صباح، چاپ ترکیه نوشت این کشور، نفتی برای صادرات به سایر کشورها ندارد و این نفت ایران است که از ترکیه به اسرائیل ارسال می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه ۱۰ آبان خواستار منع صدور نفت از «کشورهای اسلامی» به اسرائیل شد.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕