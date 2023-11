رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل: در غزه شکست خوردیم

المیادین گزارش داد ، رئیس بخش اطلاعات ارتش اسراییل (امان) در اظهاراتی به شکست اطلاعاتی و غافلگیری این رژیم از عملیات طوفان الاقصی اذعان کرد و گفت: سازمان «امان» به ریاست من شکست خورد و من مسئولیت کامل این شکست را برعهده میگیرم.

از سوی دیگر، یکی از نزدیکان نظامیان کشته شده در نوار غزه امروز در گفت‌وگو با رسانه های اسراییلی گفت: نتانیاهو (نخست وزیر) باید استعفا دهد، اما اکنون زمان مناسبی برای تسویه حساب نیست.تاکنون شماری از سران سیاسی و نظامی اسراییل به شکست اطلاعاتی و امنیتی و ناتوانی دستگاههای این رژیم در پیش بینی احتمال عملیات مقاومت فلسطین با عنوان طوفان الاقصی اذعان کرده اند.

