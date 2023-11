وی اضافه کرد: ایجاد این مدارس به جذب دانش‌آموزان کمک می‌کند و آنان در کنار شغل کشاورزی و دامپروری می‌توانند به تحصیل علم مشغول شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه دانش‌آموزان در روستای مناطق مذکور در کنار دامپروری نیاز به تحصیل علم و دانش دارند، گفت: ایجاد مدارس شبانه‌روزی در این مناطق سبب می‌شود خانواده دانش‌آموزان دختر و پسر بدون دغدغه برای تحصیل، فرزندان خود را به این مدارس بفرستند.

حسن‌پور با بیان اینکه ضرورت دارد شرایط را برای تحصیل دانش‌آموزان این مناطق مهیا کنیم در غیر این صورت آنان از تحصیل باز می‌مانند، افزود: تحصیل دانش‌آموزان دختر در این مناطق دغدغه خانواده‌های آنان است. وی یادآور شد: کودکان مناطق عشایری و روستایی از استعداد بالایی برخوردار هستند و وظیفه ما مسئولین ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی این استعدادهاست.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: شهرک شیلاتی در پلدختر ایجاد می‌شودمدیرکل شیلات لرستان با اشاره به اینکه برنامه ما توسعه منطقه مستعد پلدختر است، افزود: می‌توانیم در اینجا یک شهرک شیلاتی ایجاد کنیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم «آتش‌بس فوری بشردوستانه»دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه «بسیار ضروری» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: ایجاد ۶ هزار شغل در ۶ ماهه اول امسال در سطح استان لرستانبه گزارش ایلنا، صادق ناصری روز سه شنبه - نه آبان ماه - در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اتاق اصناف مرکز لرستان، داری ۲۲ هزار واحد صنفی است و ۵۰ هزار واحد صنفی نیز در دیگر شهرستان وجود دارد که نظارت بر آنها بر عهده ۱۰ اتاق اصناف و ۱۵۰ اتحادیه صنفی است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: لزوم بسیج تمامی امکانات برای متعادل کردن زندگی مردم در مسکن مهرمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم استفاده از تمامی امکانات شهرداری و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد رفاه و متعادل کردن شرایط زندگی مردم در سایت مسکن مهر کمالوند تأکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بیش از ۹۷ درصد شهرستان چگنی تحت پوشش بیمه سلامت استمدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: خدمات‌رسانی بیمه سلامت در شهرستان چگنی فراگیر است و در این راستا بیش از ۹۷ درصد این شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۸۰ درصد اعتبارات کشور در قالب ردیف‌های ملی شناور استرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: بالای ۸۰ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در اختیار وزارتخانه‌هاست، یعنی در قالب ردیف‌های ملی شناور است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕