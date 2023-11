تکمیل و تجهیز فاز پنجم موزه اسناد تاریخی بروجرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان بیان کرد: در این مرحله عملیات تولید محتوای موزه نسخ خطی، بسترسازی عمرانی، ساخت کناف و پنجره، ساخت چراغ‌های دفنی راه‌پله، اجرای تاسیسات برقی و تاسیسات نورپردازی راه پله، انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این عملیات، اعتباری بالغ بر ۵میلیارد و ۳۸۴میلیون ریال هزینه شده افزود: در این مرحله همچنین عملیات اینستالیشن قلم‌های خوشنویسی برای سقف و اینستالیشن حجمی انتهای راهرو، دیوارها و مبلمان ساختمان نیز انجام شده است.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: خانه بیرجندی از جاذبه‌های گردشگری شهرستان بروجرد به شمار می‌رود که در نزدیکی خانه افتخارالاسلام طباطبایی قرار دارد. مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه قدمت این خانه به دوره قاجار باز می‌گردد و در دوران پهلوی در ضلع جنوبی آن نیز تجدید بنا صورت گرفته ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های خانه بیرجندی اتاق شاه‌نشین آن است که با نقاشی‌های دیواری به سبک اروپایی آراسته شده است.

