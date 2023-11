وی تصریح کرد: از این میزان تاکنون یک هزار و ۶۰۰ پروانه صادر شده و ۶۵۰ فنداسیون اجرا، ۴۸ واحد سقف و ۹۶ واحد اسکلت نیز اجرا شده است. رئیس اداره راه و شهرسازی بروجرد خاطرنشان کرد: پروژه ۳ هزار و ۵۰۰ واحد تعاونی‌های تاکسیرانی و فضای سبز پیشرفت فیزیکی آماده‌سازی آن ۵۰ درصد است.

شهردار رشت با بیان اینکه حمایت های رئیس جمهور در پیشرفت خوب بهسازی لندفیل سراوان موثر و تعیین‌کننده است، گفت: شاهد پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی پروژه بهسازی لندفیل سراوان هستیم.



اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار و مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از پروژه های طرح نهضت ملی مسکن زاهدان بازدید کردند.



سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصدی مجتمع آبرسانی فاز ۲ شهرستان ورزقان خبر داد.



دستور تولید ماهانه ۲میلیون تن سیمان مازاد برای نهضت ملی مسکن



به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهرداد بذرپاش در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از پروژه مقاوم‌سازی و تکمیل واحد‌ها در پروژه هزار و ١٠٠ واحدی سبحان ٢ قرچک با بیان اینکه کمتر از سه ماه گذشته رییس جمهوری ماموریتی به بنده دادند که واحدهای این پروژه را که ساخت آن از ٢٠ سال گذشته آغاز شده و علمیات ساخت آن هم ١٠ سال گذشته انجام شده بود را ساماندهی کنیم،...



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز ساخت واحدهای مسکونی دانشگاهیان از بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی در پردیس‌های اصلی و برای احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه، اراضی خارج از دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است.

