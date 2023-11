پیروزی مقصودلو مقابل حریف هندی در مسابقات گرند سوئیس

آراویند حریف مقصودلو در دور هفتم این رقابت‌ها دارای ریتینگ ۲۶۴۱ بود. مقصودلو با این پیروزی ۴.۵ امتیازی شد. سیدمحمدامین طباطبایی، دیگر ملی‌پوش شطرنج ایران، در دور هفتم مقابل حریفش تن به شکست داد تا ملی پوش ایران همچنان سه امتیازی باقی بماند. همچنین پویا ایدنی، دیگر ملی‌پوش شطرنج ایران، در دور هفتم این مسابقه مقابل شطرنج باز اوکراینی متوقف شد و به تساوی رسید تا این شطرنج باز ایران ۲.۵ امتیازی شود.

علیرضا فیروزجا نیز که در این مسابقات دست به مهره شده است، در دور هفتم مسابقات گرند سوئیس مقابل شطرنج باز صربستانی به تساوی رسید تا فیروزجا هم ۴.۵ امتیازی شود. فیروزجا که با ریتینگ ۲۷۷۷ در این مسابقات حضور دارد درحالی به تساوی رضایت داد که حریفش دارای ریتینگ ۲۶۸۲ بود.

به گزارش ایسنا، رقابت‌های شطرنج گرند سوئیس در یازده دور برگزار خواهد شد که مجموع جوایز این مسابقات ۴۶۰ هزار دلار تخمین زده شده است. نفر اول این مسابقات می‌تواند ۸۰ هزار دلار را از آن خود کند.

