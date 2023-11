اتوبوس برای معلولین بروجرد رایگان شود

وی تصریح کرد: در راستای مناسب‌سازی معابر باید جلسه‌ای با حضور آنها برگزار و نظر آنها را درباره ساماندهی پرسیده و اولویت‌ آنها شناسایی شود. مرادی تصریح کرد: بهزیستی تیمی تشکیل دهد مکان‌هایی که معلولین بیشترین رفت و آمد و سر و کار را در دارند توسط آن تیم مورد بازرسی و نظارت قرار گیرد.

فرماندار بروجرد خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و نهادهای که جهت مناسب‌سازی اقدام نکرده‌اند مهلت یک ماهه به آنها داده شود که اقدامات لازم را انجام دهند.وی بیان کرد: با توجه به اینکه تاکنون اخطارهای زیادی به بانک‌ها جهت مناسب‌سازی داده شده اما تاکنون اقدامی نکرده‌اند شهرداری به صورت جدی این مهم را در دستور کار قرار دهد و باید هرچه سریعتر رمپ را ایجاد کنند.

معاون استاندار لرستان ادامه داد: معلولین دارای استعدادهای زیادی هستند و باید در راستای آسایش آن‌ها اقدامات لازم انجام شود. مرادی با بیان اینکه مصوبات جلسات باید اجرا شود، افزود: بنیاد مسکن نیز باید در روستاها مناسب‌سازی را انجام دهد و اداره راه و شهرسازی نیز باید از هم اکنون اقدامات لازم را جهت مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی نهضت ملی در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: اتوبوس برای رفت و آمد معلولین جسمی، حرکتی و نابینایان که بیشترین مشکل را دارند رایگان شود. فرماندار بروجرد اظهار کرد: شهر موفقی در راستای مناسب سازی معابر شناسایی شود تیمی از شهرستان به آن شهر اعزام و از آنها الگوبرداری شود.

