تقویم میلادی رسما جایگزین تقویم هجری در عربستان شد

در جلسه روز گذشته کابینه عربستان همچنین برخی از طرح ها، توافقات دوجانبه و تفاهمات با برخی از کشورها و نیز تشکیل مجدد کمیته حل و فصل مناقشات و تخلفات بیمه ای در ریاض تصویب شد.

روز شهادت ۶۸ شهید دانش‌آموز باید به‌عنوان روز بروجرد در تقویم نامگذاری شودامام‌جمعه بروجرد گفت: روز شهادت ۶۸ شهید دانش‌آموز باید به‌عنوان روز شهرستان در تقویم نامگذاری شود.



از روایت سربازان اسرائیلی از تونل‌های حماس تا تغییر تقویم در عربستانالجزیره: روایت سربازان اسرائیلی از تونل‌های حماس در خاک غزه سربازان اسرائیلی مشاهدات و تجارب خود در مواجهه با تونل‌های زیرزمینی حماس در نوار غزه را با یک پایگاه خبری اسرائیلی در میان گذاشتند. خبرنگار اسرائیلی سایت «واللا» نوشت که بیشترین تیراندازی‌ها به ارتش اسرائیل از «هزاران چاه» و شبکه پیچیده ای از تونل‌ها در نوار غزه انجام شده است.



عربستان رسما میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ شدبا اعلام رئیس فیفا عربستان به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ انتخاب شد.



سپاهان نقره‌داغ شد/ الاتحاد ۳ بر صفر برنده اعلام شدکمیته انضباطی AFC نتیجه دیدار سپاهان - الاتحاد در مرحله گروهی لیگ قهرمانان به سود نماینده عربستان اعلام شد.



ISNA_FARSI: AFC سپاهان را نقره‌داغ کرد/ الاتحاد ۳ بر صفر برنده اعلام شدکمیته انضباطی AFC نتیجه دیدار سپاهان - الاتحاد در مرحله گروهی لیگ قهرمانان به سود نماینده عربستان اعلام شد.



یمن رسما وارد جنگ با اسرائیل شد/ یمن: عملیات گسترده‌ای در اسرائیل انجام دادیمبه گزارش شبکه شرق، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: تا زمانی که تجاوزات اسرائیل متوقف نشود، به حملات خود با کیفیت بیشتر به اسراییلادامه خواهیم داد. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: برای کمک به مردم خود در غزه، تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و پهپاد‌ها را به سمت دشمن اسراییلی در فلسطین اشغالی پرتاب کردیم.

