صعود دورتموند و لورکوزن در جام حذفی آلمان

پس از دورتموند، بایرلورکوزن نیز با نتیجه 5 بر 2 میهمانش ساندهاوزن را شکست داد و به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد. پادربورن هم دیگر تیم صعود کننده به دور بعدی مسابقات بود که با تحمیل شکست 3 بر یک به میزبانش فرایبورگ موفق به انجام این کار شد.

پیش از این صعود تیم‌های ولفسبورگ، سن‌پائولی، اشتوتگارت، هومبورگ، هامبورگ، مونشن‌گلادباخ، کایزرسلاترن و دوسلدوف به دور سوم قطعی شده بود. همچنین مدعیانی مانند لایپزیگ و یونیون برلین نیز در دور دوم مسابقات حذف شده‌اند.

در ادامه بازی‌های این مرحله از ساعت 23:15 چند دیدار دیگر برگزار می‌شود که در مهمترین آنها بایرن مونیخ، میهمان تیم ساربروکن خواهد بود.

