- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.اسکلت بانوی اشکانیِ تپه اشرف جایی بهتر از انبار نیافت!

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تاکید ایران و قطر بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک کشورهای اسلامی برای متوقف کردن صهیونیست‌هاوزیران امور خارجه ایران و قطر بر ضرورت تداوم تلاش‌های مشترک به منظور توقف حملات نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه و پایان بخشیدن به جنایات جنگی صهیونیست‌ها و نیز شکستن محاصره ضدانسانی علیه غزه تاکید کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وحیدی: مردم کشورهای مسلمان که نمی‌توانند نسبت به سرنوشت مظلومان فلسطین بی‌تفاوت باشندوزیر کشور با اعلام اینکه مردم کشورهای مسلمان که نمی‌توانند نسبت به سرنوشت مظلومان فلسطین بی‌تفاوت باشند، یادآور شد: به تعبیر رهبر انقلاب، ممکن است مسلمانان منطقه بی‌تاب شده و براساس احساس مسئولیت خود اقدامی کنند .

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نخست‌وزیر مصر: نمی‌گذاریم کسی به یک دانه شن در منطقه سینا نزدیک شوددرپی درخواست‌های مکرر رژیم صهیونیستی برای کوچاندن اهالی نوار غزه به سینای مصر، نخست وزیر این کشور در سخنانی گفت که اجازه نزدیک شدن به این منطقه را به صهیونیست‌ها نخواهد داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: عفو بین‌الملل: اسرائیل در لبنان از فسفر سفید استفاده کردسازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ضمن تایید استفاده غیرقانونی صهیونیست‌ها از «فسفر سفید» در حمله به لبنان، خواستار رسیدگی به این «جنایت جنگی اسرائیل» شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رایزنی‌های امیرعبداللهیان با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالتوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها درباره وضعیت غزه و تلاش برای توقف جنایات صهیونیست‌ها، با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالت تلفنی گفت‌وگو کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕