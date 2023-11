SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: حضور رئیس سازمان زندان‌های کشور در گلزار شهدای کرمانرئیس سازمان زندان‌های کشور امروز ۹ آبان ماه با حضور در گلزار شهدای بین‌المللی کرمان، ضمن زیارت مرقد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

ISNA_FARSI: همکاری آژانس‌های فضایی آمریکا و هند در پرتاب ماهواره رصد زمینناسا و «سازمان تحقیقات فضایی هند» قصد دارند با همکاری یکدیگر، ماهواره «نیسار» را در سال ۲۰۲۴ پرتاب کنند.

ISNA_FARSI: انتشار فراخوانی برای حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی حوزه ICTمدیر دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات دومین فراخوان حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی را تشریح کرد.

AA_PERSIAN: فلسطین از مصر خواست شبکه ارتباطی نزدیک غزه را فعال کندوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فلسطین از مصر خواست تا ایستگاه های ارتباطی موجود در نزدیکی نوار غزه را فعال کند. - Anadolu Ajansı

ISNA_FARSI: فراخوان طراحی نشان جایزه جهانی امام خمینی برگزار می‌شودسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی، فراخوان طراحی نشان جایزه جهانی امام خمینی (قدس‌سرّه) را برگزار می‌کند.

ISNA_FARSI: قیمت زمین برای احداث فضای آموزشی باید به صفر برسداستاندار گفت: با هر روش ممکن باید قیمت زمین برای احداث فضای آموزشی به صفر برسد و ما این موضوع را برای استان قم از طریق مراجع ملی پیگیری می‌کنیم.

