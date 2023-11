صعود دورتموند و لورکوزن به دور بعد جام حذفی آلمان

و اما بوروسیا دورتموند که در خانه از هوفنهایم پذیرایی کرد توانست با یک گل به پیروزی برسد.در دیگر بازی برگزار شده پادربورن توانست با نتیجه سه بر یک فرایبورگ را شکست دهد و راهی دور بعد شود.

ISNA_FARSI: اخراج یایسله و فروش فرمینو از الاهلیهواداران الاهلی بعد از شکست ناامید کننده تیم برابر ابها و کنار رفتن از جام حذفی خواستار اخراج سریع سرمربی آلمانی و فروش فرمینو مهاجم سرشناس تیم شدند.

منبع: isna_farsi

VOA FARSI صدای آمریکا: جایزه بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا به مسلم اولادقباد از ایران رسیدصعود آسان تیم ملی فوتسال ایران به جام ملت‌های آسیا با سرمربیگری وحید شمسایی

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا

ISNA_FARSI: حضور نماینده خراسان رضوی در جمع ۸ تیم برتر لیگ آیندگانتیم هیات هندبال سرخس به مرحله بعد لیگ آیندگان کشور صعود کرد.

منبع: isna_farsi

ILNANEWS: پیروزی النصر در حضور رونالدوبه گزارش ایلنا ، دو تیم النصر و الاتفاق در یک هشتم نهایی جام حذفی عربستان به مصاف هم رفتند. در این بازی جنجالی که تالیسکا از النصر با کارت قرمز داور اخراج شد النصر در نهایت با یک گل به پیروزی دست پیدا کرد و راهی دور بعد شد. تک گل النصر را در این بازی سادیو مانه در دقیقه ۱۰۷ به ثمر رساند.

منبع: ilnanews

ISNA_FARSI: بهرەبرداری از ۱۲ پروژە بهداشتی و درمانی همزمان با سفر ریاست جمهوری بە کردستانرئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان کردستان، ۱۲ پروژه بهداشتی و درمانی افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

منبع: isna_farsi