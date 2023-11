هم‌چنین خبرنگار ایسنا مطلع شد پس از بررسی مسئولان برگزاری کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدارهای باقی مانده سپاهان در ورزشگاه نقش جهان برگزار نخواهد شد. باتوجه به این که امکانات ورزشگاه فولاد شهر از سوی AFC مورد تایید قرار نگرفت، دیدارهای سپاهان از این پس در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DW_PERSIAN: روابط ایرانی‌ها و اسرائیلی‌‌‌‌ها درفضای مجازی 'جرم' اعلام شدبنا بر اعلام دادستانی کل جمهوری اسلامی هرگونه مباشرت یا معاونت در مراودات و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع اسرائیلی در فضای مجازی جرم محسوب خواهد شد.

منبع: dw_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: عربستان رسما میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ شدبا اعلام رئیس فیفا عربستان به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ انتخاب شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: روزشمار هفته ملی دیابت اعلام شدروزشمار هفته ملی دیابت ۱۴۰۲ اعلام شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آخرین مهلت اصلاح اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اعلام شدسازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: امکان اصلاح و ویرایش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره (فصل)، صرفا تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه دوره بعد مقدور است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: پرده‌برداری رامین رضاییان از درگیری بازیکن خارجی سپاهان و خشم مورایس + عکسیکی از تعویض‌های مورایس در دیدار روز گذشته سپاهان با نساجی از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر با جنجال عجیبی همراه شد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فیلمساز قمی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره «فیاتی کورتی» ایتالیا شدفیلم کوتاه «آرامگاه» ساخته علی دارایی برنده جایزه بهترین فیلم بیست‌ویکمین دوره جشنواره «فیاتی کورتی» ایتالیا شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕