وی در ادامه با تاکید بر لزوم از حفاظت غیرنظامیان گفت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل شفاف ساخته قوانین بشردوستانه بین‌المللی نباید به صورت گزینشی اعمال شوند. قانون جنگ همیشه باید رعایت شود. مارتین افزود: آنروا روز گذشته اعلام کرد که تعداد کودکان کشته شده از 7 اکتبر از میزان کودکان کشته شده در تمامی درگیری‌های جهانی از سال 2019 بیشتر بوده است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که این روند ادامه پیدا کند. این رویه باید پایان بگیرد.

وی با اشاره به درخواست اتحادیه اروپا برای بازگشایی کریدورها و توقف‌های بشردوستانه در درگیری‌ها عنوان کرد: ما فورا نیازمند آتش‌بس بشردوستانه و افزایش دسترسی غیرنظامیان به کالاهای بشردوستانه هستیم. دیگر نمی‌توان منتظر ماند.

ماس در ۱۵ مهر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در غلاف غزه آغاز کرد. تل‌آویو در پاسخ به این عملیات - که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، «طوفان الاقصی» نام گرفته - قتل‌عام مردم بی‌گناه فلسطین را آغاز کرده و از رسیدن غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری به ساکنان غزه جلوگیری می‌کند.

در بیست و ششمین روز از جنگ غزه، امروز (چهارشنبه) نبردهای شدید بین مقاومت فلسطین و نیروهای صهیونیست که در حال نفوذ به شمال و جنوب نوار غزه هستند، ادامه دارد. این نبردها انهدام خودروها و کشته شدن سربازان اشغالگر را در پی داشته است.

رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه با حمله به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه مرتکب کشتار دسته جمعی دیگری شد. وزارت داخلی در غزه تصریح کرد اردوگاه جبالیا با شش بمب هدف قرار گرفت که وزن هر یک از آنها یک تُن مواد منفجره بود.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که تعداد قربانیان تجاوزات رژیم صهیونیستی به ۸۷۹۶ شهید رسیده است که از این میان، ۳۶۴۸ تن کودک و ۲۲۹۰ تن زن هستند.

