هم‌چنین خبرنگار ایسنا مطلع شد پس از بررسی مسئولان برگزاری کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدارهای باقی مانده سپاهان در ورزشگاه نقش جهان برگزار نخواهد شد. باتوجه به این که امکانات ورزشگاه فولاد شهر از سوی AFC مورد تایید قرار نگرفت، دیدارهای سپاهان از این پس در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

