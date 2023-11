خبرنگار اسرائیلی سایت «واللا» نوشت که بیشترین تیراندازی‌ها به ارتش اسرائیل از «هزاران چاه» و شبکه پیچیده ای از تونل‌ها در نوار غزه انجام شده است. وی گفت بزرگترین چالش پیش روی ارتش اسرائیل، پاکسازی کامل تونل‌های حماس و جلوگیری از حملات غافلگیرکننده بعدی در جنگ های زمینی است.

مشاهدات سربازان ارتش اسرائیل گویای این است که در جای جای این منطقه، تونل حفاری شده است و این امکان را به نیروهای حماس می دهد که از نقطه ای به نقطه دیگر با فاصله زیاد منتقل شوند.فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که عربستان تنها نامزد میزبانی جام جهانی 2034 است.

یاسر المسحل، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان، گفت که کشورش برای میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 در هر فصلی از سال، چه تابستان و چه زمستان، آماده خواهد بود.فدراسیون فوتبال عربستان اوایل ماه اکتبر و پس از نامه رسمی به فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) درخواست رسمی خود برای نامزدی میزبانی از جام جهانی 2034 را اعلام کرد.بر اساس آمار ماهانه شورای صادرات صنایع غذایی مصر، صادرات صنایع غذایی مصر، در 9 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، با 14 درصد رشد معادل 464 میلیون دلار به 3.

در این میان، امریکا در رتبه اول بزرگ ترین واردکننده محصولات صنایع غذایی مصر با 174 میلیون دلار، و یمن در رتبه دوم با 146 میلیون دلار و اردن در رتبه سوم با 144 میلیون دلار جای دارد. عراق نیز با واردات 134 میلیون دلار در رتبه چهارم بزرگ ترین واردکنندگان صنایع غذایی از مصر جای دارد. این حجم نسبت به مدت مشابه افزایش 30 درصدی را نشان می دهد.بر اساس داده های منتشر شده، معاملات املاک و مستغلات در دبی در 9 ماهه نخست سال جاری، بیش از 36.7 درصد از نظر ارزش و 33.8 درصد از نظر تعداد معاملات رشد داشته است ، که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 رشد قابل توجهی داشت که نشان دهنده پایداری رشد و انعطاف پذیری زیاد در بازار املاک امارات است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: تصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماستصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماس

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: سفر وزیر امور خارجه تایلند به خاورمیانه برای رایزنی در مورد آزادی گروگان‌های حماسمقامات اسرائیلی می‌گویند ۵۴ نفر از بیش از ۲۳۰ گروگان حماس تایلندی هستند.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: گزارش «رویترز» از تاکتیک جدید ارتش اسرائیل در پیشروی زمینی کند در غزهدر پی گسترش عملیات نظامی زمینی اسرائیل در نوار غزه از هفته گذشته، نیروهای اسرائیلی بعد از تهدیدات قبلی مبنی بر تهاجم و «درهم‌ کوبیدن حماس»، اکنون تاکتیک «ح

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: بلینکن: تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌تواند جایگزین حماس در نوار غزه شودروایت یک پدربزرگ از گروگان‌گرفته شدن نوه‌اش توسط حماس؛ دولت کوتاهی کرد

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: گفت‌وگوی لاوروف با بن فرحان درباره آخرین تحولات غزهوزرای خارجه عربستان و روسیه روز سه شنبه در مسکو در خصوص آخرین تحولات منطقه از جمله جنگ حماس و رژیم صهیونیستی به گفت‌وگو پرداختند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سفارت ایران در فنلاند: این صدای مردم شماستسفارت ایران در هلسینکی در پیامی از دولتمردان آمریکا خواست که دست از همکاری و حمایت از جنایتکاران اسرائیلی بردارند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕